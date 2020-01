Para Xi Jinping, 2020 é ano “crucial para ganhar a batalha contra pobreza” na China

247 - O presidente da China, Xi Jinping, anunciou em discurso de Ano-Novo transmitido pelo Grupo de Mídia da China e pela internet que 2020 será o ano em que o país trabalhará pela erradicação da pobreza no país. Segundo ele, esté é o ano “crucial para ganhar a batalha contra a pobreza”.

“O alarme soou. Devemos trabalhar em conjunto e duramente para assegurar a vitória na batalha”, disse Xi. “Em 2019, suamos e trabalhamos arduamente. Prosseguimos com esforços concretos rumo aos êxitos".

A China fechou 2019 com crescimento econômico acima da média mundial e o PIB do país se aproxima de 100 trilhões de yuans. A renda per capita no país é de US$ 10 mil (70 mil yuans). No ano passado, mais de 10 milhões de pessoas saíram da pobreza em toda a China.