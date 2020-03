Paraguai investiga participação de Ronaldinho Gaúcho em organização criminosa e lavagem de dinheiro

A principal suspeita do Ministério Público é de que ambos possam fazer parte de um amplo esquema de adulteração de documentos com a finalidade de conseguir negócios ilegais no país edit

247 - Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Assis, estão sendo investigados neste momento por diversos órgãos no Paraguai. O objetivo de todos é comum: descobrir por qual razão os dois obtiveram passaportes falsos. A principal suspeita do Ministério Público é de que ambos possam fazer parte de um amplo esquema de adulteração de documentos com a finalidade de conseguir negócios ilegais no país. Há, inclusive, a desconfiança de que a trama envolveria lavagem de dinheiro. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

O ponto de partida das investigações, acrsecenta a reportagem, passa pelo Ministério do Interior do Paraguai, responsável pela Direção Geral de Imigração, setor que cuida da entrada e saída de estrangeiros do país. Por isso, uma equipe da Secretaria Nacional Anticorrupção foi instalada dentro do ministério. A previsão é de que a investigação na pasta durará ao menos 60 dias.

Diante da repercussão internacional do caso, a promessa das autoridades paraguaias é "colocar a casa em ordem" e tratar a prisão de Ronaldinho como uma questão de segurança nacional. “Hoje, nossa prioridade é colocar a casa em ordem e solucionar este caso envolvendo Ronaldinho Gaúcho", disse a nova diretora-geral de Imigração, María de los Ángeles Arriola. "Não devemos apenas controlar a entrada e saída, mas somos o primeiro filtro de segurança do Estado.”