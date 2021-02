Paraguai lança com sucesso seu 1º satélite ao espaço

O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, que integra a diretoria da Agência Espacial Paraguaia (AEP), considerou o evento histórico e agradeceu às entidades que participaram do projeto "Paraguai ao espaço" edit

Sputnik - O satélite paraguaio GuaraniSat 1 foi lançado neste sábado (20) ao espaço com sucesso, escreve o site Telesur. O satélite foi desenvolvido pelo governo do Paraguai em um acordo de cooperação com a agência espacial do Japão. ​O GuaraniSat 1 já partiu rumo à Estação Espacial Internacional.

Segundo as autoridades, o lançamento ocorreu no foguete Antares, nas instalações da NASA localizadas na Ilha Wallops, no estado da Virgínia.

O diretor-geral do projeto, Alejandro Román, explicou em entrevista coletiva que o "GuaraniSat 1" é resultado dos esforços da AEP com base em um acordo de cooperação firmado com o Instituto Tecnológico de Kyushu (o Kyutech), no Japão.

Ele explicou que o satélite lançado é um cubo de aproximadamente dez centímetros quadrados. Por essa razão, seu nome técnico é "nanosatélite". O "GuaraniSat 1" faz parte do projeto denominado Birds-4, e sua principal função é coletar informações científicas.

​Seguindo de perto e comemorando com o Paraguai através da AEP [Agência Espacial do Paraguai], seus colaboradores e aliados, a grande conquista do primeiro satélite paraguaio, o GuaraniSat 1, preparado para partir, em horas, do porto espacial espacial da NASA na Virgínia, indo para a Estação Espacial a bordo do foguete Antares.

O dispositivo foi desenvolvido pelos cientistas paraguaios Adolfo Jara e Aníbraal Mendoza, que tiveram apoio de bolsas de estudo de instituições japonesas que, de algum modo, participaram do projeto.

