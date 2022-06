Parentes de jornalista britânico que despareceu na Amazônia dizem esperar que a "verdade venha à tona"

Apoie o 247

247 - Sian Phillips e Paul Sherwood, irmã e cunhado jornalista britânico Dom Phillips, que desapareceu há oito dias junto com o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira na região do Vale do Javari, na Amazônia, disseram esperar que as autoridades brasileiras desvendem o que realmente aconteceu para que a justiça seja feita e a verdade “venha à tona”.

"Esperamos que (as autoridades) descubram o suficiente para desvendar o crime. Porque esta é uma das coisas que queremos: justiça", afirmou o cunhado Paul Sherwood”, disse Sherwood à BBC News nesta segunda-feira (10). "Queremos que a Amazônia seja um lugar onde jornalistas possam ir e reportar a verdade. E no momento há muita gente que não quer que essa verdade venha à tona”, completou.

Segundo Sian, as esperanças de que Phillips e Pereira possam ser encontrados com vida são cada vez menores. "À medida que os dias foram passando, eles (indígenas envolvidos nas buscas de Phillips e Pereira) passaram a se referir cada vez mais ao meu irmão e a Bruno no passado", disse ela à reportagem.

Nesta segunda-feira , houve relatos de que dois corpos haviam sido encontrados na região do desaparecimento. A informação, porém, não foi confirmada pela Polícia Federal. Em nota, a corporação ressaltou que "foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados".

