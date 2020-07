Parentes de vítimas da Covid-19 na Itália vão à Justiça contra autoridades

247 - Um grupo de italianos criou um movimento para apresentar cerca de 150 queixas ao Ministério Público de Bergamo, no norte da Itália, contra a omissão das autoridades em seu país frente à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com reportagem da BBC Brasil, o grupo surgiu no Facebook para compartilhar histórias das vidas perdidas na pandemia. Mas, além de compartilhar essas histórias, participantes passaram a se queixar da negligência de autoridades. Para eles, isso contribuiu para a perda de vidas no norte da Itália que poderiam ter sido salvas.

O grupo virou então o "Noi Denunceremo", ou "Nós denunciaremos" e já tem 60 mil membros, e as denúncias chegaram até o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

"Para garantir que, se alguém tem responsabilidades, se alguém pode agir e não o fez, ele (ou eles) pagará criminalmente por suas ações e responderá por sua negligência", diz a descrição do grupo.

O grupo encaminhou pedido à Comissão Europeia e ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos para que supervisionem a investigação na Lombardia, onde teria havido "sinais de crimes indizíveis contra a humanidade".

Caso o Ministério Público acate os argumentos, a conclusão será a de que foi "uma decisão deliberada para sacrificar vidas, dezenas de milhares de vidas, para evitar uma repercussão política de um lockdown em três cidades economicamente produtivas no norte da Itália".

Além disso, o caso poderá ter repercussão em outros países, como França, Espanha, Estados Unidos, Chile e Reino Unido onde outros grupos apontam os mesmo crimes.

"Isso confirma que há muitas pessoas ao redor do mundo que pensam que seus líderes subestimaram o problema", diz o líder do "Noi Denunceremo", Stefano Fusco.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.