Paris planeja reduzir a iluminação da Torre Eiffel por causa da crise energética

Apoie o 247

ICL

247, com Sputnik - Diante da crise energética que tomou conta da Europa após países da OTAN e da União Europeia decidirem impor sanções à Rússia, principal exportador de gás para o continente, a cidade de Paris planeja reduzir a iluminação da Torre Eiffel.

A medida, no entanto, é simbólica. A empresa de gestão do monumento, SETE, explicou que, ao contrário da crença popular, a iluminação da torre à noite representa apenas 4% da fatura anual de eletricidade do monumento, e o piscar de 20.000 LEDs durante cinco minutos no início de cada hora é feito utilizando equipamento energeticamente eficiente.

As sanções contra a Rússia passaram a ser realizadas após a invasão, em fevereiro deste ano, da Ucrânia, onde o governo russo realizou uma intensa luta contra a Otan, iniciada com o golpe de Maidan em 2014.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.