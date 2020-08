Parlamentar Dawn Butler diz ter sido vítima de discriminação racial pela polícia de Londres

Butler disse que os policiais pararam ela e seu "amigo negro" que dirigia um "bom carro" e a interrogaram enquanto ela estava no banco do passageiro edit

Por Nathália Urban - A parlamentar do Partido Trabalhista inglês (Labour Party), Dawn Butler, denunciou que foi injustamente abordada pela polícia metropolitana de Londres e acredita ter sido vítima de discriminação racial por ser negra.

A ex-ministra de Igualdades do gabinete do partido Trabalhista filmou o incidente, que aconteceu no bairro londrino de Hackney na tarde de domingo.

Butler disse que os policiais pararam ela e seu "amigo negro" que dirigia um "bom carro" e a interrogaram enquanto ela estava no banco do passageiro.

Nas imagens gravadas por Butler, os policiais disseram que estavam revistando a área por causa de crimes de gangues.

A parlamentar é conhecida por fazer críticas em relação ao racismo institucional na polícia metropolitana de Londres.

