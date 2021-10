Parlamentar inglês morre após ser esfaqueado dentro de igreja

O parlamentar britânico David Amess tinha de 69 anos e era membro do Partido Conservador do Reino Unido, o mesmo do primeiro-ministro Boris Johnson edit

247 - O parlamentar britânico David Amess, de 69 anos e membro do Partido Conservador do Reino Unido, morreu depois de ser esfaqueado várias vezes nesta sexta-feira (15) durante um encontro com eleitores de seu distrito dentro de uma igreja.

De acordo com a Sky News, um homem entrou no local onde o encontro ocorria e esfaqueou o parlamentar, que recebeu tratamento inicial no próprio local do esfaqueamento.

Amess foi eleito para o Parlamento pela primeira vez em 1983, para representar o distrito de Basildon.

