Apoie o 247

ICL

TASS - O presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma do Estado, Leonid Slutsky, disse que as conversas entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e o presidente turco, Tayyip Erdogan, em Lvov, na quinta-feira (18), não forneceram garantias de que a Ucrânia interromperá uma "chantagem nuclear".

"A situação em torno da central nuclear de Zaporozhia está apenas esquentando. E as negociações em Lvov ainda não deram garantias claras do fim da chantagem nuclear do lado ucraniano", disse ele.

Segundo o legislador, Kiev "repete falsas acusações contra a Rússia como mantras, distorcendo completamente a imagem do que está acontecendo hoje em Zaporozhia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zelensky, Guterres e Erdogan conversaram em Lvov na quinta-feira. Foi decidido que a ONU apoiaria a missão dos inspetores da AIEA na central nuclear de Zaporozhia se Moscou e Kiev concordassem com a visita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com declarações das partes envolvidas, as perspectivas para o desenvolvimento e solução do conflito ucraniano foram discutidas nas negociações. No entanto, o escritório do secretário-geral da ONU disse que ainda há um longo caminho a percorrer antes que as negociações para interromper as hostilidades possam começar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.