Parlamentar ucraniano dá socos em russo que tomou bandeira dele em evento

247 - Durante uma conferência na Turquia, um parlamentar ucraniano protagonizou uma cena violenta ao dar socos em um representante russo que havia tomado a bandeira da Ucrânia de suas mãos.

De acordo com UOL, Oleksandr Marikovski estava segurando a bandeira do país, que apresentava um brasão de armas, enquanto a representante russa Olga Timofeeval concedia uma entrevista. O secretário da delegação russa Valery Stavitsky tomou a bandeira das mãos do parlamentar ucraniano, que reagiu com dois socos até conseguir recuperá-la.

Um parlamentar ucraniano deu socos em um representante russo que tomou a bandeira da Ucrânia da mão dele durante uma conferência na Turquia nesta sexta (5). A confusão ocorreu durante evento da Organização para a Cooperação Econômica do Mar Negro. pic.twitter.com/7E8glF6sG7 — UOL Notícias (@UOLNoticias) May 5, 2023

