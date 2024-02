Parlamentares alemães devem aprovar hoje legalização da maconha

Apoie o 247

247 - Espera-se que a câmara baixa do parlamento alemão aprove nesta sexta-feira (23) o projeto de lei de legalização da cannabis. Com isso, os alemães poderiam possuir e cultivar maconha a partir de 1º de abril. As informações são da agência DW.

O projeto de lei é apoiado pelo governo de coalizão alemão. A conservadora União Democrata Cristã, o maior partido da oposição, rejeita os planos.

Atualmente, na Alemanha, a posse de não mais de 5 gramas de cannabis foi descriminalizada, mas o cultivo, a venda e a posse de drogas continuam ilegais. Segundo a nova lei, adultos podem cultivar até três plantas para consumo privado e carregar até 25 gramas da erva.

A legislação também regulamenta o cultivo e consumo de maconha em clubes sociais de cannabis sem fins lucrativos, limitados a 500 membros, que começariam a ser estabelecidos em julho.

O governo alemão afirmou que a nova legislação não só atenderia às necessidades medicinais de inúmeros usuários, como também elevaria a qualidade da cannabis utilizada por uma parcela crescente de jovens.

