Parlamentares britânicos aprovam acordo de saída da UE e viram página na crise do Brexit

LONDRES (Reuters) - Parlamentares britânicos aprovaram nesta quinta-feira uma lei que permite ao Reino Unido deixar a União Europeia em 31 de janeiro com um acordo de saída, encerrando mais de três anos de tumulto sobre os termos da separação do país do restante do bloco.

A Câmara aprovou por 330 votos a 231 o projeto que implementa o acordo de saída fechado com o bloco europeu no ano passado.

A votação permite que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vire a página na mais profunda crise política britânica em décadas, colocando fim aos temores de uma saída imediata e desordenada que colocou uma sombra sobre as perspectivas econômicas e incentivou divisões sobre o referendo de 2016 que levou à decisão de deixar o bloco.

“É hora de fazer o Brexit. Esse projeto faz isso”, disse o ministro do Brexit, Stephen Barclay, a parlamentares, ao encerrar horas de debates no Parlamento.

O projeto vai agora para a câmara alta do Parlamento e deve se transformar em lei nas próximas semanas, dando tempo suficiente para permitir que o Reino Unido deixe a UE no final do mês com um acordo que minimize a ruptura econômica.

Reportagem de William James