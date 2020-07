Parlamentares da Cidade do México proíbem ‘terapias’ contra homossexualidade

De acordo com medida aprovada pelo Congresso da Cidade do México, especialistas que trabalham mudar a orientação sexual de membros da comunidade LGBT poderão pegar penas de reclusão edit

247 - O Congresso da Cidade do México aprovou na última sexta-feira (24) penas de até cinco anos de prisão para membros de igrejas, especialistas médicos e psicólogos que trabalham mudar a orientação sexual de membros da comunidade LGBT, procedimento sem embasamento científico.

"Não há nada a ser curado, a homossexualidade não é uma doença, não estamos doentes", afirmou Temístocles Villanueva, deputado LGBT do partido Morena e autor do projeto. O relato foi publicado no jornal El País.

A medida estabelece penas de dois a cinco anos de prisão, e entre 50 e 100 horas de trabalho comunitário quem aplicar os chamados Esforços para Correção da Orientação Sexual e da Identidade de Gênero (Ecosig).

"Chega de terapias violentas e degradantes", disse Villanueva durante a sessão plenária, que aprovou a iniciativa em votação geral por 49 votos a 9, com 5 abstenções.

