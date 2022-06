Parlamentares dos EUA apresentam lei bipartidária sobre armas, e Senado caminha para votação

Apoie o 247

WASHINGTON (Reuters) - Um grupo bipartidário de parlamentares apresentou nesta terça-feira (21) uma nova legislação para lidar com massacres, preparando o terreno para o Senado dos Estados Unidos votar a lei ainda esta semana, com apoio do principal republicano da Casa.

“Eu acredito que esta semana aprovaremos uma legislação que se tornará a mais significativa contra a violência com armas que o Congresso aprovou em 30 anos. Isso é um avanço. E, mais importante, é um avanço bipartidário”, disse o senador Chris Murphy, líder democrata durante as negociações, no plenário do Senado.

O líder da Maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, prometeu avançar assim que possível. É esperada uma moção para progredir com a lei da Câmara dos Deputados que serviria como veículo legislativo do Senado.

“A lei bipartidária de segurança de armas é um progresso e salvará vidas. Embora não seja tudo que queremos, esta legislação é necessária com urgência”, afirmou Schumer.

O líder da Minoria, o republicano Mitch McConnell, descreveu a legislação como um “pacote de bom senso”, prometendo seu próprio apoio.

Com o senado de 100 assentos dividido igualmente, a lei precisará do apoio de pelo menos dez republicanos para ser aprovada.

