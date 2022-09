Parlamentares dos EUA enviam carta a Biden contra golpismo de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Deputados e senadores dos Estados Unidos (EUA) entregaram nesta sexta-feira, 9, uma carta para o presidente do país, Joe Biden, alertando para o risco de um golpe na eleição presidencial brasileira, informou a Folha de S.Paulo . Segundo os parlamentares norte-americanos, Bolsonaro ameaça as instituições democráticas.

Na quarta-feira, 7, moções em defesa da democracia no Brasil foram apresentadas na Câmara e no Senado. A carta de agora é “mais incisiva” porque “cita Bolsonaro diretamente” e lista manifestações antidemocráticas do presidente”, destaca a Folha.

"Escrevemos para expressar nossa profunda preocupação com os ataques sistemáticos às instituições democráticas da quarta maior democracia do mundo", afirmam os parlamentares em texto assinado por oito senadores e 31 deputados.

Eles pedem que Biden informe a Bolsonaro que o Brasil perderá o apoio para ingressar na OCDE e o status de aliado extra-Otan se insistir nos atos golpistas, que são comparados à invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

"Tendo passado pessoalmente pelos horrores da insurreição de 6 de Janeiro, todos sabemos muito bem as consequências que podem ocorrer quando demagogos promovem desinformação sobre a legitimidade e integridade do processo eleitoral", diz o texto.

