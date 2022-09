Parlamentares franceses visitam Taiwan em meio a tensões

Apoie o 247

ICL

TeleSur - O departamento de negócios estrangeiros da autoproclamada região independente chinesa de Taiwan confirmou a presença de uma delegação parlamentar francesa de cinco membros numa visita "oficial" na quarta-feira.

É a primeira visita europeia de alto nível após uma série de visitas "oficiais" de congressistas americanos a Taiwan, que levantaram tensões no estreito que separa a ilha do continente.

A delegação é chefiada pelo vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus do Senado francês, Belle Fai, e o chamado gabinete presidencial de Taiwan expressou as suas boas-vindas à delegação.

Foi também noticiado que o segundo chefe do governo de Taiwan, Lai Chingde, confirmou uma reunião com a delegação visitante para a manhã de quinta-feira.

De acordo com anúncios anteriores, a delegação francesa trocaria opiniões sobre questões de interesse comum, tais como a inovação tecnológica entre Taiwan e França, a cooperação na cadeia de abastecimento e a situação na região Indo-Pacífico.

Esta viagem é também a quarta vez desde Outubro de 2021 até hoje que o Parlamento francês organizou uma delegação de membros do Congresso para visitar Taiwan.

A China opõe-se às visitas de tais delegações de países ocidentais com o argumento de que violam o princípio de "uma só China". Na sequência da recente visita da Presidente da Câmara dos EUA Nancy Pelosi, a China respondeu com exercícios militares no seu território e outras contramedidas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.