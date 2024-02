Parlamentares norte-americanos desafiam a China e desembarcam em Taiwan para demonstrar apoio a Lai Ching-te

Apoie o 247

Agência Sputnik - O presidente do Comitê do Partido Comunista Chinês da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Gallagher, disse em comunicado que ele e outros parlamentares dos EUA chegaram a Taiwan para mostrar apoio ao presidente eleito Lai Ching-te.

"Estamos emocionados por estar em Taipei para mostrar nosso apoio aos nossos amigos em Taiwan, ao presidente eleito Lai e ao recém-eleito Yuan Legislativo", disse Gallagher na quarta-feira. "Os Estados Unidos estão ao lado de Taiwan. Ao promover laços mais profundos entre nossos líderes e nossas economias, podemos aumentar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan."

O Comitê, em um comunicado de imprensa separado, disse que a delegação dos EUA se encontrará com líderes seniores de Taiwan e membros da sociedade civil para discutir as relações entre EUA e Taiwan, segurança regional, comércio e investimento, e outras questões significativas de interesse mútuo.

Outros legisladores na delegação dos EUA em Taipei incluem Raja Krishnamoorthi, John Moolenaar, Dusty Johnson e Seth Moulton, de acordo com o comunicado.

A Embaixada da China em Washington disse à Sputnik China que "firmemente" se opõe a qualquer forma de interação oficial dos EUA com Taiwan.

"Instamos os EUA a terem uma compreensão clara da extrema complexidade e sensibilidade da questão de Taiwan, a cumprir seriamente o princípio de uma China e os três comunicados conjuntos China-EUA, e a agir seriamente de acordo com os compromissos que foram reafirmados várias vezes pelos líderes dos EUA de não apoiar 'independência de Taiwan', 'duas Chinas' ou 'uma China, uma Taiwan', e de não buscar usar a questão de Taiwan como ferramenta para conter a China", disse o porta-voz da Embaixada da China, Liu Pengyu.

Os Estados Unidos devem exercer extrema cautela no tratamento de questões relacionadas a Taiwan e evitar enviar qualquer sinal errado para as forças separatistas de "independência de Taiwan", acrescentou Liu.

Taiwan tem sido governado independentemente da China continental desde 1949. Pequim considera a ilha como sua província, enquanto Taiwan - um território com seu próprio governo eleito - mantém que é um país autônomo, mas não declara independência. Pequim se opõe a qualquer contato oficial de estados estrangeiros com Taipei e considera a soberania chinesa sobre a ilha indiscutível.

