Parlamentares sul-coreanos estão contrariados com espionagem dos EUA

Os legisladores sul-coreanos estão chateados com o vazamento de documentos do Pentágono

247 - Os legisladores sul-coreanos estão chateados com o vazamento de documentos do Pentágono que mostram que os EUA estão espionando a Coreia do Sul e pressionando-os a armar a Ucrânia.

"Lamentamos muito que a principal agência de inteligência dos EUA esteja espionando ilegalmente aliados como nosso país", diz um porta-voz do parlamento.

Vários documentos foram publicados recentemente nas mídias sociais, oferecendo um instantâneo parcial de um mês da guerra na Ucrânia, provocando uma disputa diplomática entre os EUA e alguns aliados.

Um dos documentos dava detalhes de discussões internas entre autoridades sul-coreanas sobre a pressão dos EUA sobre Seul para ajudar a fornecer armas à Ucrânia, sugerindo que os EUA poderiam estar espionando a Coreia do Sul, um de seus aliados mais importantes, e convidando a condenação do país asiático. legisladores.

