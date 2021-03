Parlamento chinês altera lei eleitoral em Hong Kong

247 - O Parlamento chinês aprovou nesta terça-feira (30), as emendas à lei eleitoral de Hong Kong, definindo o método de eleição do chefe do Executivo da Região Autônoma Especial de Hong Kong, assim como do Conselho Legislativo.

Depois da aprovação pelo parlamento, o presidente Xi Jinping, assinou ordens presidenciais para promulgar as emendas, informa o Diário do Povo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.