Parlamento chinês conclui sessão anual

Xinhua - A 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o Parlamento chinês, concluiu sua primeira sessão na manhã desta segunda-feira (13).

Xi Jinping, Li Qiang, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng participaram da reunião de encerramento, presidida por Zhao Leji.

Ao discursar na reunião, o Presidente Xi Jinping disse que a confiança do povo é a maior motivação que o impulsiona a marchar e uma grande responsabilidade que assume.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, disse que cumprirá fielmente suas responsabilidades conferidas pela Constituição, tendo as necessidades da nação como missão e os interesses do povo como parâmetro .

Ele prometeu cumprir seu dever escrupulosamente, fazer o máximo e provar ser digno da confiança de todos os deputados do NPC e do povo chinês de todos os grupos étnicos.

Xi enfatiza o avanço inabalável do desenvolvimento de alta qualidade, colocando as pessoas em primeiro lugar na nova jornada, coordenando melhor o desenvolvimento e a segurança, promovendo a prática de "um país, dois sistemas" e a causa da reunificação nacional e construindo uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Ele também enfatizou a defesa da liderança do PCCh e a liderança centralizada e unificada do Comitê Central do PCCh.

Expressando apoio ao discurso de Xi, Zhao Leji, presidente do 14º Comitê Permanente da APN, pediu um estudo cuidadoso e a implementação das instruções de Xi, ao discursar na reunião de encerramento.

O 14º APN e seu comitê permanente implementarão completamente os princípios orientadores do 20º Congresso Nacional do PCCh, defenderão e melhorarão o sistema de congressos populares, garantirão seu bom funcionamento e contribuirão para a causa da construção de um país socialista moderno em todos os aspectos, Zhao disse.

Na sessão de encerramento, os deputados do CPN aprovaram por votação deliberações sobre o relatório de trabalho do governo, sobre a execução do plano nacional de desenvolvimento económico e social em 2022 e o plano para 2023, e sobre a execução dos orçamentos central e local em 2022 e o orçamentos para 2023.

Também aprovaram resoluções sobre os relatórios de trabalho do 13º Comitê Permanente da APN, do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular, bem como uma revisão da Lei de Legislação.

