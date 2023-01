Parlamento da Alemanha faz homenagem a vítimas LGBTQIA+ no Dia de Lembrança do Holocausto

Apoie o 247

247 - O Parlamento da Alemanha dedicou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado no país nesta sexta-feira (27), àqueles que foram perseguidos por conta da identidade de gênero ou orientação sexual. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

No regime de Adolf Hitler, cerca de 57 mil pessoas foram presas por conta da identidade de gênero ou da orientação sexual e, entre 6.000 e 10 mil, foram enviadas a campos de concentração, onde eram obrigadas a usar em uniformes um triângulo rosa que indicava o motivo da prisão.

De acordo com estimativas oficiais, entre 3.000 e 10 mil homossexuais morreram durante o nazismo.

A data da homenagem feita na Alemanha coincide com o aniversário do fechamento do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Fechado em 1945, era um dos principais locais onde policiais faziam matavam pessoas por determinação do regime de Hitler.

Desde 1996, deputados organizam na Câmara baixa da Alemanha uma cerimônia para lembrar a liberação do campo de concentração de Auschwitz. Tradicionalmente, a data é uma homenagem aos 6 milhões de judeus exterminados pelas forças policiais de Hitler.

