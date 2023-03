Parlamento da Holanda sugere vetar acordo comercial UE-Mercosul

Apoie o 247

ICL

247 - O Parlamento da Holanda decidiu por maioria nesta terça-feira (7) instar o governo daquele país a bloquear o acordo de livre-comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, citando riscos a fazendeiros locais e preocupações referentes à Amazônia e animais. Os liberais do primeiro-ministro Mark Rutte (VVD) e os democratas-cristãos (CDA) votaram contra a moção. As informações são da Gazeta do Povo.

“Acabou-se o tempo desse tipo de tratados de livre-comércio nefastos”, disse a deputada Esther Ouwehand, do Partido dos Animais, elogiando a aprovação da moção.

O acordo é uma prioridade da agenda externa do presidente Lula, que quer finalizar as tratativas já no primeiro semestre, enquanto seus colegas europeus são mais cauteloso em suas previsões. A pressa também não é compartilhada pela Argentina, que vê barreiras arbitrárias e sem rigor científico sendo impostas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.