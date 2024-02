Parlamento da Hungria aprova adesão da Suécia à Otan

Apoie o 247

(Reuters) - O Parlamento da Hungria aprovou nesta segunda-feira (26) um projeto de lei para permitir que a Suécia ingresse na aliança militar Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), abrindo caminho para que o país nórdico entre na aliança, enquanto a guerra ainda segue na Ucrânia.

A Hungria foi o último dos 31 membros da aliança a ratificar a adesão da Suécia, após meses de adiamento por parte do partido governista Fidesz.

continua após o anúncio

