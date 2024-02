Parlamento da Hungria não aprova entrada da Suécia na OTAN

Motivo foi ausência de quórum mínimo. Os partidos governistas, uma aliança do Fidesz, que possui 116 das 199 cadeiras, e do Partido Popular Democrata-Cristão, não compareceram edit

Sputnik Brasil - Em audiência realizada nesta segunda-feira (5), a Assembleia Nacional da Hungria, casa legislativa unicameral do país, não conseguiu ratificar a entrada da Suécia na OTAN devido a ausência de quórum mínimo durante uma sessão extraordinária

Os partidos governistas, uma aliança do Fidesz, que possui 116 das 199 cadeiras do Parlamento, e do Partido Popular Democrata-Cristão, não compareceram a votação. Como gesto simbólico, 16 embaixadores, incluindo David Pressman, embaixador norte-americano em Budapeste, estavam presentes para ver a ratificação.

Máté Kocsis, líder do partido na Assembleia, afirmou que o corpo legislativo pode voltar a votar na matéria durante uma sessão ordinária. Kocsis exigiu também que o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, primeiro visite Budapeste e se reúna com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Zoltán Kovács, porta-voz internacional de Orbán ecoou as afirmações de Kocsis em sua conta do X, dizendo que "o compromisso do governo sueco com a adesão à OTAN deveria motivar uma visita à Hungria, semelhante à sua abordagem com a Turquia". "A ratificação depende da importância dada pela Suécia a esta adesão e da sua vontade de se envolver em discussões diretas em Budapeste."

Previamente, a Turquia ratificou a entrada da Suécia na OTAN. As duas nações eram as únicas que ainda não haviam aprovado a entrada do país nórdico na aliança militar. No entanto, no último mês a Grande Assembleia Nacional da Turquia ratificou a entrada da Suécia no órgão de cooperação militar, com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sancionando a matéria poucos dias depois.

Em troca, a Suécia deve facilitar a entrada da Turquia na União Europeia, e os Estados Unidos retomou a venda de F-16 para o país, que estava engavetada há três anos.

