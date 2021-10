Parlamento da Polônia autoriza construção de muro com Belarus

Apoie o 247

(ANSA) - O Parlamento da Polônia aprovou nesta sexta-feira (29) a construção de um muro na fronteira com Belarus, na tentativa de conter a chegada crescente de migrantes que tentam entrar na União Europeia (UE) pelo país.

O custo da barreira com sensores de movimento, que se estenderá por 110 quilômetros ao longo da fronteira oriental da UE, está estimado em 353 milhões de euros.

Agora, a proposta precisa da aprovação do presidente polonês, Andrzej Duda, que anunciou que assinaria o projeto assim que recebesse aval do Parlamento.

No último dia 14 de outubro, os parlamentares poloneses já haviam aprovado uma emenda que permite rejeitar os migrantes na fronteira e ignorar as solicitações de asilo apresentadas por quem entrar ilegalmente no país.

Milhares de migrantes, a maioria do Oriente Médio, cruzaram ou tentaram atravessar a fronteira entre Belarus e a União Europeia (UE), através de Lituânia, Letônia e Polônia, nos últimos meses.

A crise entre Polônia e Belarus se estende cada vez mais, com o bloqueio de migrantes estrangeiros e a troca de acusações sobre quem deveria cuidar das pessoas.

Os poloneses fazem parte do grupo chamado Visègrad que, ao lado de Hungria, República Tcheca e Eslováquia, se opõem com veemência à redistribuição de migrantes que chegam à União Europeia.

