Parlamento da Turquia aprova a entrada da Suécia na OTAN

Sputnik Brasil - A Grande Assembleia Nacional da Turquia ratificou, nesta terça-feira (23), a entrada da Suécia na OTAN. O Parlamento do país aprovou a matéria por 287 votos a 55.

A Turquia era um dos grandes entraves no processo de adesão da Suécia. De acordo com os turcos, o país nórdico era muito tolerante com grupos contrários à Turquia, como milicianos curdos e a uma rede de golpistas que atuaram no país em 2016.

De acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores, Burak Akcapar, a Suécia estaria tomando medidas para atender as reinvindicações, como alterando leis antiterrorismo. A decisão dos parlamentares turcos entra em efeito após a assinatura do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que tem até 15 dias para firmar a lei.

No entanto, outro motivo pode ter motivado a Turquia a finalmente ir a frente com a ratificação sueca na OTAN. Como membro da União Europeia, a Suécia teria negociado o apoio da Turquia em troca de ajuda no processo de adesão turco à UE.

Jens Stoltengerg, secretário-geral da OTAN, afirmou que a adesão da Suécia à OTAN e a entrada da Turquia na UE "não estão relacionados entre si". Em agosto do ano passado, o alto funcionário afirmou acreditar que a Suécia completará seu processo de adesão até a primavera deste ano.

A Hungria é, agora, o último país que falta ratificar a entrada da Suécia no bloco econômico.

