Parlamento do Iraque criminaliza estabelecimento de relações com Israel

247 com PressTV - Agora é ilegal no Iraque normalizar as relações com Israel de acordo com uma lei que o parlamento aprovou por unanimidade na quinta-feira, 26. A aprovação da lei cimentou a política dos países árabes de se recusar a reconhecer o regime israelense.



A legislação se aplica a todos os iraquianos, instituições governamentais e independentes, bem como a cidadãos estrangeiros que trabalham no Iraque.

Em comunicado, o Parlamento disse que a legislação é um verdadeiro reflexo da vontade do povo.

Em 2020, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein entraram nos Estados Unidos intermediando “acordos de paz” com o regime israelense. Sudão e Marrocos seguiram o exemplo.



Outros países da região também vêm confraternizando com Israel, incluindo a Arábia Saudita, que recebeu a visita do ex-primeiro-ministro do regime, Benjamin Netanyahu, em novembro de 2020.



A lei iraquiana entrou em vigor em meio a relatos generalizados apontando para a cooperação da região norte do Curdistão iraquiano com a agência de espionagem israelense, o Mossad.

A chancelaria israelense reagiu. “Esta é uma lei que coloca o Iraque e o povo iraquiano do lado errado da história e desconectado da realidade”, tuitou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lior Haiat, na sexta-feira, 27, conforme o Times of Israel.

“Israel condena a decisão do parlamento iraquiano de aprovar legislação contra a normalização com Israel e que impõe a pena de morte para quem tem contato com Israel”, disse ele.



“As mudanças no Oriente Médio e os acordos de paz e normalização entre Israel e os estados árabes, que estão trazendo estabilidade e prosperidade aos povos da região, são o futuro do Oriente Médio”, disse Haiat.

