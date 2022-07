Parlamento do Sri Lanka escolherá novo presidente em 20 de julho

Presidente do Parlamento disse que, de acordo com a Constituição, o parlamento se reunirá na sexta-feira para ser oficialmente notificado de que a presidência está vaga edit

Sputnik - O Parlamento do Sri Lanka elegerá um presidente interino em 20 de julho, disse o presidente do Parlamento Mahinda Yapa Abeywardena.

"As indicações para a presidência serão solicitadas em 19 de julho e uma votação será feita em 20 de julho para eleger um novo presidente", disse o presidente do parlamento ao Daily Mirror na segunda-feira.

Abeywardena disse que, de acordo com a Constituição, o parlamento se reunirá na sexta-feira para ser oficialmente notificado de que a presidência está vaga. O próximo líder liderará um governo interino de todos os partidos até que uma nova votação popular seja realizada.

As Nações Unidas expressaram apoio a uma transição suave do governo no Sri Lanka e conclamou "todas as partes interessadas" a se engajarem no diálogo para alcançar esse objetivo.

"O secretário-geral condena todos os atos de violência e pede que os responsáveis ​​sejam responsabilizados, destacando a importância primordial de manter a paz. As Nações Unidas estão prontas para apoiar o Sri Lanka e seu povo", disse o porta-voz Stephane Dujarric na segunda-feira.

A nação insular está sofrendo com a pior crise econômica de sua história independente, com manifestantes culpando anos de má administração de Rajapaksa e sua família pela falta de comida, dinheiro e combustível.

