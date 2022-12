Parlamento europeu convida Elon Musk para depor

Apoie o 247

247- A presidente do Parlamento Europeu convidou o dono do Twitter, Elon Musk, para depor perante os deputados, disse uma porta-voz nesta segunda-feira (19). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O fundador da montadora de veículos elétricos Tesla, provocou seguidas polêmicas desde que comprou a rede social Twitter em outubro por US$ 44 bilhões (R$ 233,8 bilhões).

As decisões que Musk tomou no comando da plataforma nas últimas semanas —demitir metade da força de trabalho, restabelecer a conta do ex-presidente americano Donald Trump, suspender as orientações contra desinformação sobre a Covid-19, bloquear a conta de alguns jornalistas e em seguida voltar atrás, proibir referências a plataformas rivais no Twitter —atraiu o escrutínio de legisladores de ambos os lados do Atlântico.

