Parlamento Europeu pede cessar-fogo em Gaza pela primeira vez

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Os legisladores europeus reunidos no Parlamento Europeu, órgão legislativo da União Europeia, adotaram na quinta-feira (18) uma resolução pedindo um cessar-fogo permanente na guerra de Israel contra a Palestina.

Eles deram a condição de que o grupo militante palestino Hamas, que governa Gaza, seja desmantelado e que todos os reféns de 7 de outubro que detém sejam libertados, informou a agência AP.

continua após o anúncio

Segundo a reportagem, o texto original enfatizava a necessidade de um cessar-fogo permanente. Mas ele só foi adotado após a aprovação de uma emenda proposta por legisladores sionistas, que insistiam que o Hamas precisava ser desmantelado para que um cessar-fogo acontecesse, e pediam a libertação imediata e incondicional de todos os reféns remanescentes.

Esta foi a primeira vez que o Parlamento Europeu pediu um cessar-fogo em Gaza, depois que os legisladores, em outubro, concordaram com um apelo por uma "pausa humanitária".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: