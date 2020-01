Parlamento Europeu ratifica acordo do Brexit

Sputnik Brasil - O Parlamento Europeu ratificou nesta quarta-feira (29) o acordo do Brexit.

"O Parlamento Europeu votou, deu o seu consentimento com uma maioria esmagadora ao acordo de retirada e agora é o Conselho que amanhã deve dar a sua aprovação final para cumprir as formalidades necessárias para que o Reino Unido possa se retirar da União Europeia", disse o presidente do Parlamento Europeia, David Sassoli.

Depois que o Reino Unido deixar o bloco em 31 de janeiro, terá início um período de transição com foco na cooperação comercial pós-Brexit.

​Em 24 de junho de 2016, a maioria dos britânicos votou em plebiscito pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas, mesmo após a queda de dois primeiro-ministros, David Cameron e Theresa May, as autoridades do país não haviam conseguido chegar a um acordo para concretizar o Brexit.

