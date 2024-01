Parlamento português insta governo a reconhecer Estado da Palestina

Apoie o 247

247 - O Parlamento português enviou nesta segunda-feira (15) sua recomendação ao governo, instando-o a envidar todos os esforços diplomáticos para defender o estabelecimento do Estado independente da Palestina, informa a WAFA.

No dia 10 de janeiro, o Parlamento português aprovou por larga maioria uma recomendação ao governo para que tome todas as medidas adequadas e necessárias para reconhecer o Estado da Palestina, para que os dois estados, Palestina e Israel, possam viver lado a lado em segurança e paz.

A recomendação incluiu também um apelo ao governo português para que utilize os seus recursos, influência diplomática e relações bilaterais com outros países, bem como aproveite o fato de ser membro de organismos internacionais, como o Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, para influenciar e mobilizar uma posição internacional que conduza ao reconhecimento da Palestina como um estado independente.

A recomendação sublinhou a importância da defesa por Portugal da necessidade de respeitar as resoluções das Nações Unidas relacionadas com o conflito, especialmente aquelas que condenam e proíbem a construção de novas colônias na Cisjordânia ocupada.

