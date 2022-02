Parlatino apoia luta da Argentina pela soberania sobre as Ilhas Malvinas

Apoie o 247

247 - A 36ª Assembleia Ordinária do Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se realiza no Panamá, respaldou neste sábado (12) o legítimo direito da Argentina na disputa pela soberania sobre as Ilhas Malvinas, Georgias do Sul e Sandwich do Sur, asim como as águas marítimas circundantes, territórios usurpados pelo Reino Unido.

Em comunicado, o Parlatino expressou o interesse da região em que ambos os países retomem as negociações para encontrar uma solução pacífica e definitiva para esta disputa o mais rápido possível.

O Parlatino, que anteriormente apoiou a Argentina em 2009 e 2013, rejeitou qualquer ação unilateral realizada nesta área geográfica, que violaria a Resolução 31/49 da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Recordou-se que esta resolução insta as partes a absterem-se de introduzir modificações e inclui, entre outras coisas, a exploração e aproveitamento dos recursos naturais renováveis ​​e não renováveis ​​da República Argentina, bem como a realização de exercícios militares.

O fórum Parlatino também sediou o seminário "Questão Malvinas, uma causa latino-americana", durante o qual se afirmou que Buenos Aires tem repetidamente instado Londres a retomar as negociações sobre o assunto, mas sem gestos positivos do lado britânico, informa a Telesul.

