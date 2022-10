Partes da Ucrânia sofrem explosões e cortes de energia

Apoie o 247

Sputnik -Explosões foram relatadas em várias partes da Ucrânia na noite de domingo (16), enquanto o presidente Vladimir Zelensky disse que várias cidades ucranianas estavam enfrentando falta de eletricidade.

De acordo com relatos da mídia ucraniana, explosões foram ouvidas nas cidades de Nikolaev e Odessa na noite de domingo (16), assim como na Carcóvia.

Em Nikolaev, um incêndio irrompeu em um local de armazenamento de combustível após as explosões relatadas.

"Em algumas cidades e regiões da Ucrânia, os engenheiros do setor elétrico precisam limitar o fornecimento de eletricidade para que todo o sistema funcione de maneira estável", disse Zelensky em um discurso transmitido nas mídias sociais.

Ele também pediu aos ucranianos que reduzam o consumo de energia.

Na região de Sumy, as autoridades locais informaram que estavam sendo implementados cortes de energia de emergência.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que as forças russas atacaram instalações de energia ucranianas e centros de comando militar usando mísseis de alta precisão no início do dia.

Ataques de precisão contra a infraestrutura ucraniana foram realizados ao longo da semana. No sábado (15), a operadora de energia ucraniana disse que a infraestrutura de energia da região de Kiev foi danificada como resultado de um ataque de mísseis durante a manhã.

