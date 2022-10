Participantes do 20º Congresso Nacional do PCCh se reúnem em Pequim

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Mais de 2.200 representantes dos 96 milhões de membros do Partido Comunista da China (PCCh) estão se reunindo em Pequim, capital da China, para participar do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), que começa no próximo domingo (16).

