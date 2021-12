Partidário de Juan Guaidó apela à dissolução do "governo interino" da Venezuela

Um dos membros destacados da oposição venezuelana renunciou ao cargo de comissário de Relações Exteriores do denominado "governo interino" de Guaidó edit

Sputnik - O opositor venezuelano Julio Borges renunciou ao cargo de comissário de Relações Exteriores, que tinha no denominado "governo interino" de Juan Guaidó, e denunciou que essa entidade propiciou atos de corrupção.

Ele disse que vai deixar o seu cargo, indicando que sua renúncia será oficial na próxima terça-feira (7).

Nesse contexto, Borges, que reside na Colômbia e é acusado na Venezuela de participar de um complô contra o presidente Nicolás Maduro, declarou que o chamado governo interino não serve a seu propósito e deve ser dissolvido.

"O conceito de governo interino tem que desaparecer completamente, não podemos continuar com uma burocracia que no ano passado chegou a quase 1.600 pessoas, pedimos para eliminar isso completamente", afirmou.

"O governo interino resultou em uma instância que tem propiciado inaceitáveis ações de corrupção que prejudicam gravemente a luta democrática e nos afastam de nosso objetivo de liberdade", disse Borges.

Em diversas ocasiões, o governo do presidente Nicolás Maduro acusou Borges de estar por trás do roubo de empresas estatais venezuelanas no exterior, bem como de dirigir tentativas de desestabilização e de assassinato a partir da Colômbia.

Em uma coletiva de imprensa virtual, Borges disse que o “governo interino” busca se prolongar indefinidamente, assinalando que ele deixou de ser um meio para derrubar Maduro do poder.

