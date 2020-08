Partidários de Maduro traçam estratégias eleitorais em meio a boicote de setores da direita

247 - Em uma reunião de líderes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) com o presidente Nicolás Maduro, realizada na segunda-feira (3), foram estabelecidas as linhas de atuação para conquistar a maioria dos votos no Parlamento.

Essas ações devem visar o fortalecimento das brigadas populares de prevenção e controle da Covid-19, apoiando a luta do governo contra a pandemia, alcançar a união popular do Grande Polo Patriótico, desenvolver uma campanha criativa adaptada às novas condições impostas pela pandemia e defender a verdade da Venezuela no mundo.

O presidente Nicolás Maduro apontou que a campanha deve estar alinhada com a nova realidade imposta pela pandemia e durante a qual não podem ocorrer comícios ou atividades com grandes multidões.

Quanto à divulgação da verdade do país, ele explicou a necessidade de trabalhar em todas as esferas, regional, nacional e internacional, nas redes sociais e em todas as plataformas possíveis, em conjunto com os movimentos sociais do mundo, informa Prensa Latina.

