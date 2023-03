Partido Comunista da China divulga comunicado da segunda sessão plenária do 20º Comitê Central

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, proferiu um importante discurso na sessão de três dias edit

Rádio Internacional da China - O 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) divulgou um comunicado ao final de sua segunda sessão plenária nesta terça-feira.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, proferiu um importante discurso na sessão de três dias, que foi presidida pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh.

Um total de 203 membros titulares e 170 membros suplentes do Comitê Central do PCCh participaram da sessão. Vice-secretários da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCCh e funcionários líderes de departamentos relacionados também estiveram presentes sem direito a voto.

Na sessão, o Comitê Central do PCCh ouviu e discutiu um relatório de trabalho apresentado por Xi Jinping, que foi confiado pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh.

A sessão adotou uma lista de candidatos propostos para as posições de liderança das instituições do Estado a serem recomendados para a primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN) e uma lista de candidatos propostos para os cargos de liderança do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) a serem recomendados para a primeira sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh.

A sessão plenária decidiu recomendar as duas listas, respectivamente, ao presidium da primeira sessão da 14ª APN e ao presidium da primeira sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh, de acordo com o comunicado.

A sessão plenária adotou um plano sobre a reforma de instituições do Partido e do Estado. Xi Jinping fez observações explicativas sobre o projeto do plano na sessão.

A sessão concordou em apresentar parte do plano de reforma à primeira sessão da 14ª APN para deliberação de acordo com os devidos procedimentos legais.

