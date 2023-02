Partido Comunista Grego pede que UE abandone embargo à Síria após terremoto

Apoie o 247

ICL

DAMASCO, 8 de fevereiro (Sputnik) - O Partido Comunista Grego instou a União Europeia nesta quarta-feira (8) a eliminar as restrições aos fluxos de dinheiro e equipamentos para a Síria, enquanto luta para responder a um grande terremoto que matou mais de 1.200 pessoas e deixou milhares desabrigadas.



Kostas Papadakis e Lefteris Nikolaou-Alavanos, membros do Parlamento Europeu, disseram em carta aberta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o "embargo inaceitável" deveria ser levantado para garantir assistência humanitária irrestrita.



"O povo da Síria precisa urgentemente de ajuda humanitária imediata, materiais básicos e remédios. Mas o embargo UE-EUA-OTAN, que acompanhou sua intervenção de longo prazo..., continua apesar do terremoto devastador e impede a solidariedade", diz a carta compartilhada pelo site de notícias 902.gr.



Fateh Jamous, líder do Partido Trabalhista Comunista da Síria, disse a Sputnik que a posição dos colegas comunistas gregos era "honrosa e baseada em princípios" porque eles se elevaram acima da política em um momento em que as pessoas comuns na Síria estavam mais vulneráveis.



A Grécia prometeu apoio à Turquia, que também foi atingida pelo terremoto de magnitude 7,8, mas não ofereceu assistência à Síria, com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotaki,s dizendo que este era um assunto "delicado e complicado" porque o governo sírio estava sob sanções da UE.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.