Partido Conservador do premiê britânico sofre perdas expressivas em eleições locais

LONDRES (Reuters) - O partido Conservador do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, sofreu perdas acentuadas em eleições locais nesta sexta-feira, minando seus esforços para reviver sua fortuna e fortalecendo o Partido Trabalhista, de oposição, antes de uma eleição geral prevista para o próximo ano.

Sunak chegou ao poder em outubro após um ano de escândalos políticos, inflação cada vez maior e crescimento econômico estagnado. No cargo, ele tem enfrentado uma crise de custo de vida, crescente preocupação com a saúde e greves generalizadas.

Embora os partidos governistas muitas vezes tenham dificuldades nas eleições de meio de mandato, os resultados do conselho na Inglaterra serão o maior e possivelmente o último teste das preferências do eleitor antes da próxima eleição geral, que deve ocorrer em janeiro de 2025.

Com a maioria dos conselhos contando seus votos, que não afetam a maioria do governo no Parlamento, os conservadores sofreram uma perda líquida de 943 assentos até as 18h no horário local, enquanto o Partido Trabalhista acrescentou 486 assentos e os liberais democratas ganharam 353.

O Partido Trabalhista disse que está a caminho de vencer as próximas eleições gerais. Uma projeção da Sky News com base nos resultados parciais da votação indicou que os trabalhistas podem obter 36% a 38% dos votos na próxima eleição geral, tornando-se o maior partido, enquanto os conservadores ficariam com 28% a 30%.

As eleições foram para eleger cerca de 8.000 conselheiros para as autoridades governamentais locais, que são responsáveis pela prestação diária de serviços, como coleta de lixo e escolas.

O partido de Sunak sofreu perdas para os trabalhistas em assentos-chave no norte e no sul da Inglaterra, enquanto os liberais democratas avançaram nas partes mais ricas do sul.

O primeiro-ministro disse a repórteres que os resultados até agora mostram que as pessoas querem que seu partido governista cumpra suas prioridades, mas que ainda é muito cedo no processo de anúncio dos resultados para tirar conclusões definitivas.

John Curtice, o pesquisador de opinião mais conhecido do Reino Unido, disse que se os conservadores se aproximarem de uma perda de 1.000 assentos, isso será um grande problema eleitoral, e os resultados são uma rejeição "inequívoca" ao partido, conforme a sigla tenta se manter no poder.

"(O Partido Trabalhista) poderia alcançar a conquista de uma maioria geral (parlamentar), não por causa de qualquer grande entusiasmo do eleitorado pelo Partido Trabalhista, mas simplesmente porque os conservadores estão indo bem mal", disse ele à rádio BBC.

(Reportagem de Andrew MacAskill e Alistair Smout; reportagem adicional de William James e Farouq Suleiman)

