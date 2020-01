Partido de Evo define chapa presidencial e deixa de fora o favorito nas pesquisas eleitorais

Vai para a disputa presidencial em maio este ano o economista Luis Arce, ministro de Finanças do governo Morales entre 2006 e 2017 (e que tinha voltado ao cargo em 2019). Seu vice-presidente será o diplomata David Choquehuanca, chanceler do governo anterior, no mesmo período edit

Vai para a disputa o economista Luis Arce, ministro de Finanças do governo Morales entre 2006 e 2017 (e que tinha voltado ao cargo em 2019). Seu vice-presidente será o diplomata David Choquehuanca, chanceler do governo anterior, no mesmo período.

Anteriormente tinha sido divulgado que a chapa seria formada pelo chanceler e como vice o jovem líder sindical cocalero Andrónico Rodríguez, de 30 anos. As pesquisas de opinião realizadas nas últimas semanas, no entanto, apontavam que Rodríguez nome liderava todas elas, com mais de 20% dos votos.