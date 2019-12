Partido de Evo Morales vai escolher candidaturas em janeiro

247 - "No dia 19 de janeiro de 2020, em Buenos Aires, realizaremos uma reunião com os líderes do MAS de todas as regiões do país e dos setores sociais, especialmente o Pacto de Unidade, para escolher nossos candidatos a presidente e vice-presidnte da República, declarou Evo Morales.

A reunião do MAS foi realizada no domingo (29) com a participação dos líderes de todas as regiões da Bolívia para definir as estratégias com vistas às eleições gerais, informa a Prensa Latina.

Segundo Evo, que está na Argentina como asilado político, ele também se encontrará com o Pacto de Unidade por dois dias e realizará reuniões com líderes dessa coalizão.

Uma vez definido quando e onde será o congresso do partido, o MAS deverá solicitar às autoridades argentinas as autorizações necessárias para sua realização.

O ex-presidente foi nomeado dirigente da campanha e anunciou que seu partido apresentará um candidato unitário.

O candidato escolhido no Congresso do MAS defenderá o mesmo programa governamental que Morales apresentou nas últimas eleições, conhecido como Agenda 2025, referente ao bicentenário da Independência da Bolívia, que será comemorado naquele ano.