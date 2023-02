Partido de Olaf Scholz sofre derrota para conservadores na capital da Alemanha

Berlim era um reduto do Partido Social Democrata há 20 anos edit

247 - O Partido Social Democrata do chanceler alemão Olaf Scholz sofreu ums derrota neste domingo (12) em uma eleição local altamente simbólica, em Berlim, seu reduto por mais de 20 anos. O partido governista foi derrotado pela oposição conservadora.

Analistas atribuem as causas da derrota a fatores locais, mas ela ocorre em um momento em que Scholz é alvo de críticas, em particular relacionadas com a guerra na Ucrânia.

A União Democrata Cristã (CDU) da ex-chanceler Angela Merkel ficou em primeiro lugar na eleição para o parlamento local da capital alemã com cerca de 28% dos votos (+10 pontos), contra cerca de 18% dos sociais-democratas do SPD e também 18% para os ecologistas, segundo as primeiras estimativas dos canais de tevê ARD e ZDF.

O partido de Olaf Scholz pode ter dificuldade, nestas condições, para manter o cargo de prefeito de Berlim que ocupou por mais de 20 anos, informa o UOL.



