Partido governante de Bangladesh ganha maioria esmagadora na eleição geral

Sputnik - O partido governante de Bangladesh, a Liga Awami, ganhou 233 assentos no parlamento do país após a eleição geral que ocorreu em 7 de janeiro, relataram os meios de comunicação de Bangladesh nesta segunda-feira (8), citando a contagem preliminar dos votos.

O parlamento de Bangladesh tem 350 assentos, sendo 299 deles disputados na eleição e 50 reservados para mulheres, relatou o jornal Dhaka Tribune. Uma localidade realizará a votação mais tarde devido à morte de um candidato.

A vitória do partido governante significa que a atual primeira-ministra Sheikh Hasina, que ocupa o cargo desde 2009, permanecerá no poder para um quinto mandato. Ela garantiu 249.965 votos, enquanto seu rival mais próximo, Atiqur Rahman, recebeu 6.999 votos e outro candidato, Mahabur Mollah, obteve 425 votos, segundo o jornal.

A participação dos eleitores ficou em torno de 40%, no entanto, os números podem mudar após a contagem final, disse o Chefe da Comissão Eleitoral, Kazi Habibul Awal.

A campanha eleitoral começou em outubro de 2023 e viu surtos de protestos e agitações das forças de oposição que tiraram a vida de 15 pessoas. Medidas de segurança foram reforçadas durante a votação para garantir ordem.

