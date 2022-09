Partido neofascista liderado por Giorgia Meloni vence na maioria das regiões da Itália

Na Lombardia, berço de nascimento do FI, de Silvio Berlusconi, e da Liga, de Matteo Salvini, foi o partido de Meloni quem venceu, com mais de 27,7% dos votos edit

Apoie o 247

ICL

(ANSA) - O partido de extrema direita Irmãos da Itália (FdI), de Giorgia Meloni, venceu em metade das regiões italianas - e ficou na segunda posição em outras oito -, apontam os dados oficiais divulgados até o momento para a disputa na Câmara dos Deputados. A apuração está sendo finalizada e pouco mais de 1% dos votos ainda precisam ser computados. Quando considerada toda a coalizão de direita, que reúne o FdI, a Liga e o Força Itália, o bloco só não levou a região da Campânia, que optou pelo Movimento 5 Estrelas (M5S). Já a região do Vale de Aosta ainda não divulgou os dados oficiais finalizados, mas é dada como certa a vitória do FdI-FI-Liga.

Outro destaque é que, onde não foi o primeiro partido, o FdI ficou na segunda colocação - com apenas a exceção da Campânia, onde os eleitores optaram pelo M5S e depois pelo Partido Democrático (PD). Ali, a legenda de Meloni ficou na terceira colocação.

>>> “Mussolini de saias”: internautas lamentam retorno do fascismo na Itália após vitória de Giorgia Meloni

Na Lombardia, berço de nascimento do FI, de Silvio Berlusconi, e da Liga, de Matteo Salvini, foi o partido de Meloni quem venceu, com mais de 27,7% dos votos. Já o centro esquerda Partido Democrático (PD) ficou na segunda posição e a Liga na terceira.

Na região de Lazio, onde fica a capital Roma, também a vitória ficou com o FdI, com pouco mais dos 30% dos votos. Apesar de ter terminado como o segundo partido mais votado em nível nacional, o PD conquistou apenas duas regiões: Emilia-Romagna e Toscana, berço histórico da esquerda italiana.

No entanto, a diferença no geral para o FdI nesta última ficou em apenas um ponto percentual na Câmara e houve perda na disputa para o Senado.

Já o M5S, apesar de diminuir seu tamanho na relação com 2018, continua a manter a liderança nos estados do sul do país, onde obteve seus melhores resultados, e foi a sigla mais votada em sete diferentes regiões quando considerada a votação para a Câmara dos Deputados: Basilicata, Campânia, Calábria, Molise, Púglia, Sardenha e Sicília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.