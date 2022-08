Partido no poder do Senegal diz que detém maioria após votação legislativa

Apoie o 247

Reuters - A coalizão governista do presidente do Senegal, Macky Sall, disse na segunda-feira que ganhou 30 dos 46 departamentos administrativos do país, dando-lhe uma pequena maioria no parlamento após as eleições legislativas de domingo.

A ex-primeira-ministra Aminata Toure, que liderou a lista da coalizão governista nas eleições legislativas, anunciou os resultados parciais na televisão nacional da sede do partido na manhã de segunda-feira, após a votação de domingo.

"Isso nos dá uma maioria inquestionável", disse Toure aos aplausos dos apoiadores. Ela não disse quantos dos 165 assentos parlamentares o partido conquistou.

No sistema eleitoral híbrido do Senegal, são eleitos 97 candidatos que obtêm a maioria dos votos nos departamentos administrativos, enquanto 53 das listas nacionais são eleitos por representação proporcional e 15 são eleitos por senegaleses que vivem fora do país.

Barthelemy Dias, presidente da capital Dakar, e líder da principal coligação da oposição, que tem sido impulsionada pelas dificuldades econômicas e pelos temores da ambição do terceiro mandato de Sall, contestou imediatamente os resultados anunciados por Toure, alertando que não lhe cabia anunciar resultados da eleição.

"O povo responderá, e o povo sairá às ruas amanhã, e você nos dirá onde obteve sua maioria", disse Dias.

O cenário político no país de 17,5 milhões de habitantes, considerado uma das democracias mais estáveis ​​da África Ocidental, tornou-se cada vez mais amargo, alimentado em parte pela recusa de Sall em descartar a violação dos limites de mandato.

Protestos violentos eclodiram no ano passado depois que o principal oponente de Sall, Ousmane Sonko, foi preso por acusações de estupro. Sonko, que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições presidenciais em 2019, nega as acusações e diz que elas têm motivação política.

Protestos violentos eclodiram novamente no mês passado depois que a lista primária de candidatos parlamentares da principal coalizão de oposição, que incluía Sonko, foi desqualificada por motivos técnicos. Como resultado, a lista de apoio da coalizão --consistindo principalmente de desconhecidos --estará na cédula.

A coalizão, que formou uma aliança com outra liderada pelo ex-presidente Abdoulaye Wade, de 96 anos, espera aproveitar os ganhos que a oposição obteve durante as eleições municipais de janeiro, quando conquistou o controle das principais cidades do Senegal.

AMBIÇÃO DE TERCEIRO MANDATO?

A coalizão governante de Sall, Benno Bokk Yakaar, está tentando conservar a maioria de mais de três quartos dos 165 assentos do parlamento.



"Estou confiante de que, como no passado, os eleitores decidirão com toda a transparência", disse Sall após a votação.



Sall, de 60 anos, chegou ao poder em 2012, removendo Wade, e foi eleito novamente em 2019. Ele fez campanha em projetos de construção de alto valor, como uma linha de trem de alta velocidade e um centro de conferências, bem como produção de petróleo e gás.



Seus oponentes aproveitaram as crescentes frustrações com as dificuldades econômicas causadas pela pandemia de coronavírus e o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos.



A recusa de Sall em descartar publicamente uma candidatura em 2024 alimentou temores de que ele seguirá os passos do presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, e do ex-presidente da Guiné, Alpha Conde. Ambos os homens defenderam --e ganharam --terceiros mandatos em 2020, argumentando que as novas constituições redefiniram seus limites de dois mandatos.



O Senegal adotou revisões constitucionais, que, entre outras coisas, reduziram os mandatos presidenciais de sete para cinco anos, em 2016. Sall se recusou a comentar suas intenções para 2024.

