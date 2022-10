Partidos de países africanos de língua portuguesa parabenizam PCCh por seu 20º Congresso Nacional

20º Congresso do PCCh continua recebendo mensagens de felicitações de diversas regiões do mundo edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Nos últimos dias, partidos de vários países de língua portuguesa enviaram mensagens de congratulações para o Partido Comunista da China (PCCh) pela realização de seu 20º Congresso Nacional.

O presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e também presidente do país, Filipe Nyusi, disse na sua mensagem que a Frelimo e o PCCh são bons camaradas, irmãos e amigos, e que seu partido sempre estará ao lado do PCCh. Segundo Nyusi, o fortalecimento da confiança mútua e o enriquecimento dos conteúdos da parceria de cooperação estratégica integral China-Moçambique promovem o desenvolvimento socioeconômico de ambos os países.

O presidente do Movimento para a Democracia de Cabo Verde, também primeiro-ministro do governo, Ulisses Correia e Silva, disse que seu país quer aproveitar o 20º Congresso Nacional do PCCh para aprofundar a amizade entre os dois países e dois povos. Atualmente, as cooperações bilaterais em todos os aspectos estão avançando e são um exemplo para a cooperação entre países em desenvolvimento, acrescentou Ulisses Correia e Silva.

O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e ex-primeiro-ministro da Guiné Bissau, Domingos Simões Pereira, disse acreditar que, sob a liderança de Xi Jinping, o 20º Congresso Nacional do PCCh impulsionará com certeza a revitalização da nação chinesa.

A vice-presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Luísa Damião, também enviou uma mensagem de parabéns ao PCCh.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.