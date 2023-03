Partidos políticos devem se esforçar para alcançar a abundância material, diz Xi Jinping a dirigentes mundiais

A modernização promoverá o desenvolvimento da humanidade, aumentando o bem-estar, destacou Xi na Reunião de Alto Nível para o Diálogo entre o PCCh e Partidos Políticos do Mundo edit

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, participou da cerimônia de abertura da Reunião de Alto Nível para o Diálogo entre o PCCh e Partidos Políticos do Mundo por videoconferência e fez um discurso nesta quarta-feira (15).

“O objetivo final da modernização é realizar o desenvolvimento livre e abrangente do povo”, disse Xi Jinping.

Ele enfatizou que os partidos políticos devem se concentrar nas aspirações do povo por uma vida melhor e mais progresso da civilização, além de se esforçar para alcançar a abundância material, a integridade política, o enriquecimento ético-cultural, a estabilidade social e um ambiente de vida agradável, para que a modernização aborde melhor às preocupações das pessoas e atenda às suas necessidades diversificadas.

Desta forma, a modernização promoverá o desenvolvimento sustentável da humanidade, aumentando o bem-estar desta geração e protegendo os direitos e interesses das futuras, acrescentou Xi Jinping.

