Pássaro faz cocô em Joe Biden durante discurso contra a Rússia (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Um pássaro defecou nessa terça-feira (12) no terno de Joe Biden enquanto o presidente dos Estados Unidos fazia um discurso em Menlo, no estado de Iowa, centro-oeste dos EUA.

De acordo com o jornal New York Post, o incidente aconteceu no momento em que Biden afirmou que aumento da taxa de inflação anual do país em 8,5% estava associado à guerra na Ucrânia e não por equívocos da Casa Branca.

Os 8,5% são o maior patamar desde dezembro de 1981, segundo o Departamento do Trabalho do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estou aqui hoje para falar sobre o que estamos fazendo para reduzir os custos para as famílias americanas e colocar a América rural no centro de nossos esforços para construir um futuro protagonizado por nós", disse Biden, segundos antes de ser atingido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Did a bird just poop on Joe Biden? pic.twitter.com/p2Ywv8CbRU CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE