Pastores pela Paz realizam agenda de solidariedade em Cuba

247 - A 31ª Caravana de Pastores pela Paz continua esta quinta-feira (18), uma ampla agenda de contatos em Cuba em solidariedade ao país caribenho e contra a política agressiva dos Estados Unidos, informa a Prensa Latina.

De acordo com o programa previsto, os membros mantêm contato com representantes do Sindicato de Escritores e Artistas de Cuba e do Centro Nacional de Educação Sexual como parte de suas atividades com representantes da sociedade civil na maior das Antilhas.

Da mesma forma, visitam o Centro de Estudos Fidel Castro, dedicado à investigação e preservação do pensamento do líder histórico da Revolução Cubana.

Na terça-feira, a caravana visitou em Havana o Memorial da Denúncia, onde os integrantes tomaram conhecimento de dados históricos sobre a agressividade de Washington e rejeitaram a interferência nos assuntos internos da ilha.

A caravana chegou ao Aeroporto Internacional José Martí da capital na noite da segunda-feira, proveniente de Miami.

Ao chegar, a diretora do grupo, Gail Walker, afirmou que os 75 visitantes de 20 estados norte-americanos aderiram à 31ª ediçãoda caravana para mostrar o sentimento majoritário do povo americano em relação a Cuba.

Segundo Walker, seus companheiros têm um interesse especial em conhecer as conquistas desta nação antilhana no enfrentamento da pandemia de Covid-19, em meio à intensificação do bloqueio econômico, comercial e financeiro e outras agressões do governo do norte.

